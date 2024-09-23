У ефектній напівпрозорій сукні: Люпіта Ніонго вийшла на червону доріжку кінофестивалю

У п'ятницю, 20 вересня, в Іспанії стартував щорічний Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні, який триватиме до 28 вересня.

У межах цього заходу відбувся показ анімаційного фільму "Дикий робот". В оригінальному англомовному озвученні цього фільму свій голос — роботу Розу — подарувала акторка Люпіта Ніонго.

41-річна зірка з'явилася на червоній доріжці заходу, де продемонструвала ефектну червону сукню. Вбрання Люпіти було від Модного дому Dolce & Gabbana.

Це була прозора мереживна сукня з корсетом і тонкими бретельками, яку Ніонго носила в поєднанні з чорними босоніжками та чокером із великою квіткою. Волосся акторка поклала у високу зачіску та зробила макіяж.

Лупіта Ніонго / Фото: Getty Images

Потім відбувся фотокол до фільму, на якому Люпіта з'явилася в незвичайній коричневій сукні від PH5. Це трикотажне вбрання також мало білі вставки з боків, фігурне декольте та принт у вигляді великої золотої квітки.

Лупіта Ніонго / Фото: Getty Images

Сюжет мультфільму оповідає про робота на ім'я Роз, який після аварії корабля опиняється на безлюдному острові. Щоб вижити в суворих умовах, Роз прив'язується до тварин острова і піклується про осиротіле гусеня.

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