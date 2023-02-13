У ефектній пелерині та кюлотах з торочкою: супермодель Аліна Байкова відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку

Образ зірки подіуму був дуже цікавим і вирізнявся на тлі інших гостей заходу.

Українська красуня Аліна Байкова з'явилася серед гостей Тижня моди у Нью-Йорку. Модель прийшла на шоу бренду alice+olivia, де дизайнерка Стейсі Бендет презентувала колекцію осінь-зима 2023 року.

Аліна обрала для фешнзаходу цікавий образ, у якому поєднала білу пелерину на золотих ґудзиках та асиметричним подолом, з джинсовими кюлотами.

Штани були також дуже незвичайними, адже були на штанинах прикрашені торочкою зі стразів. Образ модель доповнила гламурними босоніжками зі стразами та культовою білою сумкою Hermès Constance.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Сумка протягом багатьох років користується популярністю, завдяки своїй ручці-трансформеру, що дозволяє носити її на плечі або через плече. Байкова прикрасила свій аксесуар наклейкою із написом Stand With Ukraine.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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