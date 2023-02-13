У ефектній пелерині та кюлотах з торочкою: супермодель Аліна Байкова відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку

Образ зірки подіуму був дуже цікавим і вирізнявся на тлі інших гостей заходу.
Українська красуня Аліна Байкова з'явилася серед гостей Тижня моди у Нью-Йорку. Модель прийшла на шоу бренду alice+olivia, де дизайнерка Стейсі Бендет презентувала колекцію осінь-зима 2023 року.
Аліна обрала для фешнзаходу цікавий образ, у якому поєднала білу пелерину на золотих ґудзиках та асиметричним подолом, з джинсовими кюлотами.
Штани були також дуже незвичайними, адже були на штанинах прикрашені торочкою зі стразів. Образ модель доповнила гламурними босоніжками зі стразами та культовою білою сумкою Hermès Constance.
Сумка протягом багатьох років користується популярністю, завдяки своїй ручці-трансформеру, що дозволяє носити її на плечі або через плече. Байкова прикрасила свій аксесуар наклейкою із написом Stand With Ukraine.
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