У ефектній сукні з голою спиною: зірка Marvel Люпіта Ніонго вийшла на червону доріжку церемонії

Вбрання ідеально підкреслювало її струнку фігуру.
Зірка фільму Marvel "Чорна пантера" та лауреатка "Оскара" за картину "12 років рабства" – Люпіта Ніонго – з'явилася на церемонії вручення нагород Big Screen Achievement Awards, що відбулася у межах CinemaCon. Для своєї появи на червоній доріжці акторка обрала лаконічну, але дуже ефектну сукню.
На Люпіті було золоте вбрання на тонких бретельках від Модного дому Celine. Вбрання було однотонним і з легкої трохи текстурної тканини. Спина у сукні була оголеною, що надавала луку гламуру та трохи сексуальності.
Завершила акорка образ довгими сережками, які формою нагадували краплі, золотим манікюром та макіяжем із яскравою помадою на губах.
Акцентувати увагу на спині дівчина дуже любить, оскільки в подібному вбранні від Gucci вийшла також і на червону доріжку Берлінського міжнародного кінофестивалю.
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