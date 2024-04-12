У ефектній сукні з голою спиною: зірка Marvel Люпіта Ніонго вийшла на червону доріжку церемонії

Зірка фільму Marvel "Чорна пантера" та лауреатка "Оскара" за картину "12 років рабства" – Люпіта Ніонго – з'явилася на церемонії вручення нагород Big Screen Achievement Awards, що відбулася у межах CinemaCon. Для своєї появи на червоній доріжці акторка обрала лаконічну, але дуже ефектну сукню.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

На Люпіті було золоте вбрання на тонких бретельках від Модного дому Celine. Вбрання було однотонним і з легкої трохи текстурної тканини. Спина у сукні була оголеною, що надавала луку гламуру та трохи сексуальності.

Завершила акорка образ довгими сережками, які формою нагадували краплі, золотим манікюром та макіяжем із яскравою помадою на губах.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Акцентувати увагу на спині дівчина дуже любить, оскільки в подібному вбранні від Gucci вийшла також і на червону доріжку Берлінського міжнародного кінофестивалю.

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