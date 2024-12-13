У ефектній сукні з розрізом до стегна: Алессандра Амбросіо сяяла на червоній доріжці

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо відвідала гламурний світський захід – Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. У день закриття цієї події вона вийшла на червону доріжку та продемонструвала ефектну сукню.

На зірці була довга сукня зі шлейфом від бренду Zuhair Murad, яка мала складний дизайн. Верхня частина вбрання мала широкі плечі, один рукав і високу горловину, також його прикрашало драпування. Нижня частина була прикрашена драпуванням, високим розрізом та розкішним декором з бісером.

Свій образ відома красуня доповнила сріблястими босоніжками, безліччю діамантових прикрас, яскравим макіяжем та об'ємною зачіскою з локонами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Амбросіо також повернулася до співпраці з брендом Victoria's Secret і вийшла на подіум під час їхнього нещодавнього шоу в приголомшливому образі — у чорному мереживному боді, яке поєднувалося із сітчастою спідницею та босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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