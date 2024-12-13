У ефектній сукні з розрізом до стегна: Алессандра Амбросіо сяяла на червоній доріжці

43-річна зірка обрала досить сміливе вбрання для відвідин кінофестивалю в Саудівській Аравії.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо відвідала гламурний світський захід – Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. У день закриття цієї події вона вийшла на червону доріжку та продемонструвала ефектну сукню.
На зірці була довга сукня зі шлейфом від бренду Zuhair Murad, яка мала складний дизайн. Верхня частина вбрання мала широкі плечі, один рукав і високу горловину, також його прикрашало драпування. Нижня частина була прикрашена драпуванням, високим розрізом та розкішним декором з бісером.
Свій образ відома красуня доповнила сріблястими босоніжками, безліччю діамантових прикрас, яскравим макіяжем та об'ємною зачіскою з локонами.
Нагадаємо, що Амбросіо також повернулася до співпраці з брендом Victoria's Secret і вийшла на подіум під час їхнього нещодавнього шоу в приголомшливому образі — у чорному мереживному боді, яке поєднувалося із сітчастою спідницею та босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами.
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