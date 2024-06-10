У ефектному бікіні з перлів: гарна Ніна Агдал блиснула фігурою на пляжі

Про 32-річну данську модель і колишню дівчину Леонардо Ді Капріо – Ніну Агдал – давно нічого не чути, вона не брала участі у промокампаніях відомих брендів і не виходила на подіум. Але нещодавно вона повернулася з хорошими новинами – дівчина чекає на свою першу дитину. Батько малюка – її 29-річний бойфренд – блогер, боксер та рестлер Логан Пол.

Вже вагітною вона знялася у фотосесії, присвяченій 60-річчю легендарного журналу Sports Illustrated. На нових фото, опублікованих нею в Instagram, Ніна позує в ефектному білому бікіні, ліф якого виконаний у вигляді морської зірки з перлів. Пляжний образ датчанки доповнюють біла легка сорочка та мокре укладання.

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37-річна модель, ведуча та багатодітна мати Кріссі Тейген також знялася для ювілейного випуску журналу. Вона позувала в купальнику з відвертим декольте.

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