В ефектному боді та накидці з пір'ям: Джей Ло виступила на концерті на підтримку України

Дженніфер Лопес потрапила під приціл фотографів у суботу, коли прямувала на довгоочікуваний концерт ЮНІСЕФ на Капрі, в Італії.

Репортери заскочили зірку, коли вона прямувала на шоу. Свій костюм артистка сховала під білим халатом, у неї було розпущене волосся, а на обличчі був насичений макіяж. На пальці Джей Ло виблискувало дві каблучки– обручка та заручальна каблучка з каменем, подаровані її чоловіком Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес влаштувала захопливе шоу, виступаючи на заході LuisaViaRoma for Unicef ​​у монастирі 14-го століття Ла-Чертоза-ді-Сан-Джакомо на Капрі. Цей благодійний галаконцерт був присвячений Україні, на ньому збирали кошти для людей, які постраждали від війни.

На сцені співачка з'явилася в тілесному боді, розшитому кристалами поверх якого була довга накидка в принт зебри з пір'ям.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

А раніше цього дня Лопес відвідала урочисту вечерю на честь концерту, з'явившись на заході у прозорій жовтій сукні з довгими рукавами, доповнивши аутфіт білими туфлями та маленькою сумкою від Louis Vuitton.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес повернулася до роботи після медового місяця, який провела разом із чоловіком Беном та дітьми в Парижі.

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