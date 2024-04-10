У ефектному "голому" жакеті: Періс Гілтон відвідала церемонію, на якій вшановували таланти дизайнерів

Зірка з великим задоволенням позувала у відвертому вбранні.
43-річна американська світська левиця Періс Гілтон відвідала церемонію вручення нагород Fashion Trust Awards. Вперше цей захід відбувся минулого року, а головною його метою є підтримка дизайнерів-початківців.
Сяяла перед камерами Періс у чорному вбранні від Модного дому Mugler, який той представив у колекції прет-а-порте весна-літо 2024.
Лук складалася з ефектного жакета з величезними вирізами, а носила Гілтон його на голе тіло. Також вона одягла мініспідницю, капронові колготки та туфлі на підборах. У руці вона мала сумку-хобо з текстурної шкіри, а на очах сонцезахисні окуляри.
Серед інших гостей вечора були Діта фон Тіз, Алессандра Амбросіо, Сельма Блер, Гайді Клум, Крістін Девіс, Джессіка Біл, Зої Дешанель, Лілі Олдрідж, Люсі Гейл, а також Скаут та Таллула Вілліс.
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