У ефектному корсеті та за руку з чоловіком: Кортні Кардашян відвідала вечірку молодшої сестри

Пара прийшла на захід у Вествуді, щоб підтримати Кайлі.

43-річну Кортні Кардашян помітили з її чоловіком - барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Пара прямувала на вечірку Ulta Beauty, організовану її молодшою сестрою Кайлі Дженнер та присвячену запуском нової косметичної лінійки від Kylie Cosmetics.

Для вечірнього виходу Кортні одягла чорний корсет від Dolce & Gabbana, який поєднала із трикотажним болеро та широкими штанами. На обличчі у неї був яскравий макіж, а волосся знаменитість зібрала у високий хвіст. Над образом Кардашян працювала її стилістка Дані Мішель.

Коли було зроблено фото, Кортні йшла з Тревіс за руку. Її чоловік-рокер одягнув для сімейної тусовки блакитну майку з принтом, джинси графітового кольору та туфлі на високій підошві. Шию Баркера прикрашало кілька срібних ланцюжків.

Кортні Кардашян / Фото: Getty Images

На своїй сторінці у Instagram Кортні також показала, як готувалася до заходу. Вона зробила коротке відео, у якому вихвалялася красивим макіяжем та мереживною білизною.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Окрім Кортні, вечірку відвідали й інші сестри Кайлі — Кім, Глоя, Кортні та Кендал, також там була їхня мати Кріс Дженнер.

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