У ефектному корсеті з прозорими вставками: мініатюрна Дженна Ортега відвідала захід

Зірка обрала для свого виходу у світ total black look.

Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" — 21-річна Дженна Ортега — відвідала 17-й щорічний вечір MPTF, що відбувся у Тихоокеанському центрі дизайну у Каліфорнії.

Акторка продемонструвала на заході своє почуття стилю і знову одягла вбрання із прозорими вставками. Цього разу лук Дженни повністю булв від бренду Monse і складався з широких штанів-карго, а також ефективного корсету зі шнурівками та прозорими вставками.

Завершували образ болеро з довгими рукавами, укладання, а також туфлі на платформі й макіяж з ластовинням.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

А ось декількома днями раніше дівчина продемонструвала сміливіший образ, оскільки одягла білу відверту сукню, яка ледве прикривала її груди, від Модного дому Valentino. Своє вбрання вона поєднала з туфлями Christian Louboutin.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Читайте також: