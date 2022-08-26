У ефектному рожевому луку: Глое Кардашян вибрала для гламурної вечірки дуже яскравий образ

Для появи на публіці вона обрала трендовий образ, який підкреслював її фігуру.

Зірка реалітішоу Глое Кардашян потрапила під приціл папараці, коли прямувала на вечірку своєї сестри Кайлі, організовану на честь запуску нової лінійки косметики від її бренду Kylie Cosmetics.

Гламурний захід відбувався у Вествуді, куди Глое одягла трендовий total pink look від кількох відомих брендів: лосини та чоботи від Balenciaga, які доповнила блейзером Alex Perry і боді від Skims. Також у руці Кардашян несла маленьку сумку Hermes, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри в черепашій оправі.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Яскравий лук зірки підкреслював її пострункішавшу фігуру, але все ж таки була одна деталь, яка змусила захвилюватися. На обличчі у Глое був наклеєний бактерицидний пластир тілесного кольору, який вона намагалася прикривати волоссям, але все ж на кадрі папараці він був помітний.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

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