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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

У ефектному тренчі з декольте: Дженна Ортега здивувала всіх вбранням на заході Netflix

22-річна акторка одягла вбрання у стилі ретро.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

У Каліфорнії відбувся захід Tudum Live, організований Netflix для фанатів цієї стимінгової платформи. Однією із зірок, які відвідали захід, була головна акторка серіалу «Венздей» Дженна Ортега.

22-річна дівчина постала перед камерами в ефектному вбранні від бренду Markgong. Її лук включав сукню-тренч зі шкіри і з градієнтнтом. У вбрання було глибоке декольте, а доповнила вона образ хусткою на голові у колір сукні.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Також Дженна одягла сонцезахисні окуляри, слінгбеки від Jimmy Choo ніжного кремового відтінку, а також завершила образ прикрасами, макіяжем та яскравим манікюром.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Потім Дженна переодяглася у сукню від Antonio Marras із колекції осінь-зима 2025 та вийшла на сцену Вона доповнила образ мереживними рукавичками.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що також раніше ми розповідали про сукню, в якій Дженна станцювала свій знаменитий танець під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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