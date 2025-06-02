У ефектному тренчі з декольте: Дженна Ортега здивувала всіх вбранням на заході Netflix

Дженна Ортега / © Associated Press

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У Каліфорнії відбувся захід Tudum Live, організований Netflix для фанатів цієї стимінгової платформи. Однією із зірок, які відвідали захід, була головна акторка серіалу «Венздей» Дженна Ортега.

22-річна дівчина постала перед камерами в ефектному вбранні від бренду Markgong. Її лук включав сукню-тренч зі шкіри і з градієнтнтом. У вбрання було глибоке декольте, а доповнила вона образ хусткою на голові у колір сукні.

Дженна Ортега / © Associated Press

Також Дженна одягла сонцезахисні окуляри, слінгбеки від Jimmy Choo ніжного кремового відтінку, а також завершила образ прикрасами, макіяжем та яскравим манікюром.

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Дженна Ортега / © Associated Press

Потім Дженна переодяглася у сукню від Antonio Marras із колекції осінь-зима 2025 та вийшла на сцену Вона доповнила образ мереживними рукавичками.

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що також раніше ми розповідали про сукню, в якій Дженна станцювала свій знаменитий танець під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps.

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images