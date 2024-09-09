У ефектному в'язаному купальнику: дівчина Венсана Касселя блиснула стрункою фігурою

Нещодавно 27-річна австралійська модель – Нара Баптіста – та її коханий – 57-річний актор Венсан Кассель – відзначили першу річницю своїх стосунків. Мабуть, саме з ним дівчина й поїхала у відпустку до океану.

instagram.com/narahbaptista/

На нових пляжних знімках Нара позує у чорному в'язаному купальнику, який ефектно підкреслює її струнку фігуру, та у чорному парео з камінням.

instagram.com/narahbaptista/

А також у строкатій бікіні та з екзотичною квіткою у волоссі.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

Зазначимо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо, раніше модель Нара Баптіста знялася у чуттєвій фотосесії.

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