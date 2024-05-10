В ефектному жовтому купальнику: Сінді Кроуфорд показала архівне фото

58-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала в Instagram серію архівних фото, на яких вона зображена в жовтому одязі. Вона так і підписала знімки: "Капсула кольору жовтий".

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Але особливу увагу, звісно, привернула фотографія, на якій вона позує з мокрою шкірою та в ефектному жовтому купальнику з високою лінією бікіні та блискавкою. Сінді має привабливий вигляд. Коли і для якого журналу було зроблено кадр, вона не розповіла.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала у своєму фотоблогу, як із чоловіком відпочила на яхті.

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