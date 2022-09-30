У елегантній сукні: супермодель 90-х Сінді Кроуфорд прийшла на захід із чоловіком

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд, попри свої 56 років, продовжує підкорювати публіку неймовірною зовнішністю. Знаменитість відвідала 29 вересня вручення премії Clooney Foundation for Justice Albie, яке выдбувалося у Нью-Йорку.

На захід зірка подіуму одягла елегантну і дуже лаконічну чорну шовкову сукню. Вбрання було приталеним, мало американську пройму, а спереду його прикрашало кілька декоративних складок.

Доповнили цей образ босоніжки, лакований клатч, легке укладання та ніжний макіяж. Сережки у Сінді були довгі і з сіро-чорним камінням.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Компанію на цьому заході моделі склав її чоловік Ренді Гербер, з яким вона одружена вже 24 роки і має двох дітей.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / Фото: Associated Press

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