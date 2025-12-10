ТСН у соціальних мережах

У елегантній сірій сукні: Вікторія Бекхем прийшла на інтерв’ю і знову розказала про Rolls-Royce

Модельєрка показала одну з найкрасивіших суконь зі своєї шафи і йомовірно цей дизайн буде дуже популярним перед святами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем прийшла на шоу Джиммі Фелона, щоб прорекламувати документальний фільм про себе, який вийшов на Netflix, однак під час розмови з ведучим зірка також розказала про святкові традиції своєї родини, про те як її чоловік Девід Бекхем отримав лицарський титул від короля Чарльза та про вірусний момент, коли вона сказала, що батько возив її до школи на Rolls-Royce.

Однак окрім кумедної розмови, Вікторія також привернула увагу і своєю елегантною сірою сукнею із шовку, звісно ж, від свого іменного бренду. Вбрання мало американську пройму, кілька драпувань та асиметричну спідницю. Це була проста та вишукана сукня, яка гарно підкреслювала фігуру Вікторії та її мініатюрність, а ось доповнила вона вбрання мюлями шоколадного кольору на підборах і коштовностями.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також яскравим став момент, коли модельєрка зустрілась у студії із зіркою серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз. Як виявилося акторка фанатка Вікторії ще з часів популярності гурту Spice Girls. Вони разом відтворили легендарний жест Вікторії.

Лілі Коллінз і Вікторія Бекхем / © Getty Images

Лілі Коллінз і Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також стало Вірусним у Мережі відео, яке зірки записали за лаштунками. У ньому Лілі співає пісню Spice Girls, а Вікторія просто проходить повз.

Вікторія Бекхем в Нью-Йорку (13 фото)

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

