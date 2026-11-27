Ребел Вілсон / © Getty Images

Реклама

Ребел Вілсон відвідала різдвяну вечірку Лі Колфілда, яка відбулася у готелі St. Clement у Лондоні.

На заході зірка з’явилася у чорній сукні міді приталеного силуету, виготовленій із фактурної тканини з легким блиском і ефектом жатості. Вбрання мало об’ємні рукави завдовжки три чверті і широку накидку, яка нагадувала кейп. Горловина була розшита сяйливим каміння, яке створювало ефект розкішного кольє.

Реклама

Ребел Вілсон / © Getty Images

Аутфіт Вілсон доповнила щільними чорними колготками і туфлями кольору металік з фактурною поверхнею. У руці вона тримала сумку смарагдового кольору з бамбуковими ручками і неоново-жовтими ремінцями.

Реклама

Ребел зробила укладання з легкими локонами, макіяж із коралово-рожевою помадою і червоний манікюр. На руці у неї був тонкий золотистий браслет і каблучка.

Нагадаємо, Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте вийшла у світ разом із дружиною.

Новини партнерів