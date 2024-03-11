У фактурній сукні з баскою: лауреатка "Оскара" Емма Стоун на червоній доріжці церемонії

Зірка та її стилістка Петра Фланнері підібрала особливе вбрання, яке було відсиланням до образів героїні фільму "Бідолашні створіння".

У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення нагород на церемонії "Оскар". Найкращою акторкою цього року стала 35-річна Емма Стоун, і для неї це була вже друга перемога.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

На червону доріжку Стоун вийшла у довгому вбранні від Модного дому Louis Vuitton. Сукня-бюстьє була ніжно-блакитного відтінку, однотонною, але фактурною — її повністю вкривав візерунок у вигляді пелюсток.

Єдиними прикрасами вбрання стали шлейф та широка баска на талії, яка надавала образу незвичайності.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Доповнила акторка своє вбрання гарним укладанням, ніжним макіяжем та прикрасами з діамантами від бренду Louis Vuitton, створених Francesca Amfitheatrof.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Також Стоун одягла сатинові туфлі на підборах.

Ймовірно, сукня акторки є відсиланням до персонажу фільму "Бідолашні створіння", за який вона і отримала нагороду.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Проте головним тріумфатором заходу стала історична драма режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби "Оппенгеймер", але також вперше в історії "Оскар" отримала і Україна - фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" виграв у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

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