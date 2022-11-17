У фаті і сукні з мереживом: американська акторка в образі готичної нареченої прийшла на івент

20-річна Дженна Ортега у похмурому луку з'явилася на прем'єрі серіалу від Netflix, у якому зіграла головну роль.

Дженна Ортега відвідала прем'єру серіалу режисера Тіма Бертона - Wednesday від Netflix, яка відбулася у Hollywood Legion Theater у Лос-Анджелесі. У ньому вона виконала головну роль - Венздей Аддамс.

На заході акторка з'явилася в образі готичної нареченої. На ній була чорна довга сукня з ліфом від Versace зі жмаканою фактурою, мереживними вставками і розрізом.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Взута Дженна була у чорні босоніжки на високій платформі і підборах. На голові у неї була чорна фата з мереживом і діадема від Delfina Delettrez, а у вухах – елегантні сережки. В макіяжі Ортега зробила акцент на очах, які підвела олівцем і нафарбувала чорними тінями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у серіалі знялася також Кетрін Зета-Джонс. На червоній доріжці вона постала в обтислій білій сукні максі фасону "рибка" від бренду Maticevski, яка мала сексуальне V-подібне декольте.

Про серіал:

У серіалі розповідається про студентство Венздей Аддамс в академії Невермор, а також її спроби опанувати екстрасенсорні здібності. Разом із цим їй доведеться перешкодити жахливій серії вбивств і розгадати надприродну таємницю, пов'язану з батьками.

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