У фатиновій сукні зі сміливим декольте: 59-річна Павліна Порізкова знялася для відомого глянцю

Цього року Sports Illustrated святкує 60-річчя та проводить фотосети, в яких беруть участь усі топмоделі, що з'являлися на його сторінках. Однією з них стала і 59-річна чеська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова.

Вона позувала в пишній пудровій фатиновій сукні з дуже глибоким декольте. Ніжний образ моделі доповнювали витончені сережки та каблучки, а також атласні туфлі на високих підборах.

"Краса цієї кімнати була вражаючою і не мала нічого спільного з ідеальними обличчями та тілами. Так, зовні це моделі, ідеально нафарбовані та одягнені для гламурної фотосесії. Але я живу в цьому світі вже давно, і мене завжди вражає, як швидко може зникнути блиск. Ні, справжньою красою тут був дух. Доброта. Підтримка. Товариство. Це був день жінок, які підтримували жінок. Цей день я завжди пам'ятатиму", - написала Павліна про ювілейне знімання, в якому бралу участь Мей Маск, Кріссі Тейген, Вінні Гарлоу, Кейт Аптон та інші.

Нагадаємо, раніше на сторінках ювілейного Sports Illustrated блиснула фігурою Ніна Агдал.

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