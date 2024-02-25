У фатиновому вбранні фасону "русалка": Голлі Бейлі відвідала вручення премії Гільдії кіноакторів

У США вручили нагороди за найкращі досягнення в галузі кіно та телебачення.

23-річна акторка та співачка Голлі Бейлі, яка зіграла у ремейку "Русалоньки", відвідала церемонію вручення нагород від Гільдії кіноакторів, яка відбулася в суботу, 24 лютого, у концертному залі Shrine Auditorium, у Лос-Анджелесі.

Молода акторка знову зачарувала публіку та шанувальників своїм ніжним та елегантним образом, оскільки одягла незвичайну сукню від бренду Dolce & Gabbana. Сукня-бюстьє була двоколірною, оскільки знизу вона зі світлої тканини, а верхній шар являв собою бордовий фатин, зібраний у дрібні складки.

Також вбрання щільно обтискало фігуру Голлі, підкреслюючи її, а знизу спідниця була фасоном русалка, тобто розкльошеною від коліна.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Доповнювали цей вечірній образ дывчини прикраси з діамантами від Joseph Saidian & Sons & a.jaffe jewelry, макіяж та висока зачіска.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Також серед гостей цього заходу була зірка фільму "Барбі" Марго Роббі. Акторка з'явилася у чорному міні з величезним рожевим бантом від Schiaparelli.

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