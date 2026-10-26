У фатиновій спідниці і з масивним перлинним намистом: Гелен Міррен в елегантному образі з'явилася на прем'єрі

Гелен Міррен / © Associated Press

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Гелен Міррен відвідала прем’єру фільму «A Talent for Murder», яка відбулася у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

На червоній доріжці зірка Голлівуду з’явилася в елегантному чорному вбранні. На ній був трикотажний джемпер в рубчик з круглою горловиною і довгими рукавами. Його зірка поєднала з ефектною пишною спідницею з багатошарового напівпрозорого фатину довжиною міді. Вбрання мало широкий атласний пояс, який підкреслив талію акторки.

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Гелен Міррен / © Associated Press

Аутфіт Міррен доповнила чорними гостроносими туфлями з ремінцями і на невеликій платформі і шпильках, напівпрозорими колготками і маленькою шкіряною сумкою з короткими ручками і золотистою фурнітурою.

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Гелен Міррен / © Associated Press

Головним акцентом образу стали масивне багатоярусне намисто з великих перлин неправильної форми і сережки з перлинними підвісками, які надали ансамблю особливої розкоші. На руках були каблучки з камінням і перлами.

Гелен Міррен / © Associated Press

У неї була елегантна зачіска, укладена на один бік, макіяж з рожево-червоною помадою і манікюр кольору запорошеної троянди.

Гелен Міррен / © Associated Press

Нагадаємо, Гелен Міррен у кораловій сукні і з масивним перлинним кольє отримала престижну нагороду.

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