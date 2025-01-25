У фіолетових чоботях і сірій сукні: Сара Джессіка Паркер відвідала фестиваль

Вона з'явилася у цьому вбранні на фестивалі Sundance.

Зірка серіалу "Секс і місто" — 59-річна акторка Сара Джессіка Паркер — трохи здивувала, адже завітала на захід не в Нью-Йорку, а в Парк-Сіті.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Потім Сару Джессіку сфотографували на вулиці. Акторка любить незвичайний одяг та яскраве взуття, тому цього разу поєднала сіру сукню від американського бренду Meruert Tolegen та замшеві чоботи на підборах фіолетового кольору. На спідниці її сукні були невеликі, але об'ємні рюші та чорний фатин на подолі.

Носила це вбрання акторка у поєднанні з синьою сорочкою, сірим кардиганом та теплою чорною курткою. Її образ завершували сонцезахисні окуляри та набір прикрас – намисто на шиї та сережки-цвяшки у вухах.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Ці фото були зроблені після того, як папараці заскочили в Нью-Йорку колегу Сари Джессіки з серіалу Синтію Ніксон. Акторку сфотографували з її екранним чоловіком — актором Девідом Ейгенбергом. Схоже, вони знімали додаткові сцени для серіалу "І просто так…". Поява акторів здивувала, оскільки восени 2024 Паркер оголосила, що знімання третього сезону серіалу вже завершилися.

Синтія Ніксон та Девід Ейгенберг / Фото: Getty Images

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