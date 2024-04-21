У фіолетових та синьо-жовтих тонах: модель Аліна Байкова вийшла у світ у гламурному вбранні

Вона завжди з'являється на публіці у патріотичних вбраннях чи аксесуарах.

Модель Аліна Байкова відвідала світський захід у Нью-Йорку — вечірку присвячену запуску реалітішоу Going Home with Tyler Cameron, що відбувся у Нью-Йорку.

Байкова одягла на цей захід ефектну фіолетову сукню-бюстьє, яка мала дрібний строкатий принт. Спереду вбрання прикрашала блискавка та невеликий розріз на спідниці.

Це вбрання Аліна доповнила своєю улюбленою шубою синьо-жовтого кольору, яку вже неодноразово одягала.

Аліна Байкова з Тайлером Кемероном / Фото: Getty Images

Також лук включав цікаву квадратну сумку від української дизайнерки Олександри Токарєвої, прикрашену метеликами з бісеру, у вухах у моделі були її улюблені сережки, а на очі вона одягла окуляри з фіолетовими лінзами. Волосся Аліна зібрала у високу зачіску, а губи нафарбувала фіолетовою помадою. На грудях у зірки був пін із прапором України та з написом Ukraine is a capital of great Europe.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також нещодавно зірку помітила на спеціальному показі фільму Netflix "Діва проти біди", який відбувся у Нью-Йорку в готелі Plaza.

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