У фіолетовій шубі та в чорному міні: модель plus-size Ешлі Грем відвідала показ Balmain у Парижі

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала вчора показ нової колекції прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 бренду Balmain. Шоу відбулося у Парижі. Захід традиційно зібрав знаменитостей, клієнтів та друзів бренду. Ешлі потрапила під приціл фотографів з акторкою Джессікою Альбою, яка обрала для фешншоу total black look із оксамитовими чорними рукавичками – дуже незвичайний вибір аксесуара.

Ешлі Грем та Джесіка Альба / Фото: Associated Press

Сама ж Грем одягла трикотажну мінісукню з V-подібним декольте, прикрашеним двома золотими ґудзиками.

Також на моделі були чорні чоботи з напуском та фіолетова шуба, декорована кристалами. На руках у неї були такі ж рукавички, як і у Альби, а тримала вона у них зелену маленьку сумку-портфель на короткій ручці, а також доповнила лук сережками із зеленим камінням.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Макіяж у Ешлі був виконаний у фіолетовій гамі та ідеально поєднувався з її яскравим верхнім одягом. А ось волосся вона уклала в легкі хвилі і носила його на один бік.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Днями вона також приймала участь у шоу Dolce & Gabbana. На подіуму Ешлі продемонструвала ефектну червону сукню.

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: