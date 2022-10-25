У фіолетовій спідниці з паєтками та босоніжках: яскрава та гламурна Сара Джесіка Паркер на зніманнях "І просто так…"

У Нью-Йорку в розпалі знімання продовження "Сексу і міста" — другого сезону серіалу "І просто так...", тому зірка шоу знову опинилася під прицілом папараці. Сару Джесіку Паркер сфотографували, мабуть, під час перерви.

Акторка була одягнена в гламурну фіолетову спідницю-олівець з розрізом спереду, повністю розшиту паєтками, а також смугасту блузу з люрексом та рюшами на декольте. Доповнили її образ кілька прикрас із бісеру на шиї та фіолетові босоніжки на високих підборах від Giuseppe Zanotti.

Також на Сарі Джесіці були захисна маска, чорний пуховок, ймовірно, виданий командою костюмерів, щоб акторка не замерзла між дублями, а ось у руці вона тримала два великі шопери (один із них був агітаційним мерчем з ім'ям Тіма Раяна — політика від Демократичної партії).

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Цей образ знаменитості вийшов яскравим та оригінальним. У таких відтінках Паркер була помічена два тижні тому, тоді на ній були ті ж босоніжки.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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