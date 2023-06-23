У фіолетовій сукні та квіткових слінгбеках: Джилл Байден на зустрічі з прем’єр-міністром Індії

Перша леді США не комплексує, коли одягає вбрання, в яких уже з'являлася на публіці.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приймали у себе в гостях у Білому домі прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді. Президентське подружжя спочатку вітало гостя на Південній галявині, а потім вони вийшли на балкон, щоб разом привітати публіку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала ефектний образ у фіолетовій сукні-футлярі з декольте і таким самим поясом на талії. У цьому вбранні Байден з'явилася на виступі про стан країни на спільній сесії Конгресу в Капітолії у Вашингтоні.

Аутфіт вона доповнила улюбленими слінгбеками J’adior від Dior з квітковим принтом і на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, вуха вона прикрасила елегантними сережками у вигляді квітів, шию – золотими делікатними ланцюжками, а руки – золотими браслетами і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден показала свого чоловіка і батька в молодості.

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