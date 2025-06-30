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- Шоу-бізнес
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У фіолетовій сукні і на шпильках: Ніколь Шерзінгер у яскравому образі вийшла до фанатів
Колишня зірка Pussycat Dolls в обтислому вбранні продемонструвала струнку фігуру.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Ніколь Шерзінгер, якій вчора виповнилося 47 років.
Артистка вийшла до фанатів у яскравому луку. На ній була обтисла фіолетова сукня з сатиновим блиском і на бретельках. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.
Ніколь доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками на шпильках. Волосся вона зібрала у високий пучок і зробила макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у червоній сукні з паєтками отримала нагороду Tony Awards.