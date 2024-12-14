У фіолетовій сукні та босоніжках: Сара Джессіка Паркер позувала фотографам на заході

Вона обрала сукню із гламурної тканини, а також відповідні аксесуари.
Зірка серіалу "Секс і місто" — 59-річна акторка та модна ікона — Сара Джессіка Паркер — провела кілька днів у Саудівській Аравії. Вона прилетіла до цієї країни, щоб взяти участь у Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі.
Акторка вийшла на червону доріжку цього заходу в розкішній золотій сукні від відомого бренду Oscar de la Renta, в якій сяяла з голови до ніг. Це було вбрання з осінньої колекції 2024 року з рукавами три чверті.
Сукня була повністю розшита лелітками та прикрашена гламурною торочкою на спідниці.
Однак до цього вона з'явилася на фотосесії в не менш гламурному луку — фіолетовій сукніф довжини міді. Вона була виконана з блискучої тканини і мала також рукави три чверті. Доповнила вбрання Паркер гламурною сумкою та фіолетовими босоніжками.
Цей образ Сари Джессіки нагадав також нам ще одне її вбрання — лавандову сукню з мереживної тканини теж від Oscar de la Renta, яку вона носила минулого року.
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