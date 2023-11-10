У фіолетовій сукні та туфлях з бантами: елегантна Сара Джессіка Паркер на заході у Нью-Йорку

Зірка мала дуже елегантний вигял, хоч її образ і був простим.
Акторка Сара Джессіка Паркер відвідала захід присвячений запуску її нової колаборації із брендом аксесуарів Lele Sadoughi. Два бренди об'єдналися та створили колекцію красивих аксесуарів: обідків, сережок та затискачів у вигляді бантів для взуття.
Зірку помітили папараці, коли вона виходила з італійського ресторану Ambra у Нью-Йорку. На Паркер була фіолетова оксамитова сукня міді з вертикальним простроченням, яку вона доповнила білим пальтом з тисненням і гламурними ґудзиками, а також білими босоніжками в чорний горох і з великими бантами. Взуття було від її бренду SJP by Sarah Jessica Parker.
У руці акторка тримала велику білу сумку, а волосся зібрала у високий пучок. З прикрас на Паркер були лише діамантові сережки.
Ця поява Паркер на публіці сталася після того, як вона відвідала вечірку Amazon у вбранні з деніму та з ніжно-рожевою сумкою від Chanel, яка висіла у неї через плече.
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