У фіолетовій сукні та з яскравою помадою: Аліна Байкова показала ефектний образ

Українка Аліна Байкова – відома модель, світового рівня – живе та працює багато років у Нью-Йорку, тому часто показує знімки з цього міста. На своїй сторінці в Instagram Аліна нещодавно опублікувала ефектний образ у фіолетових тонах.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Її лук включав мінісукню з довгими рукавами з тканини, що переливалася. Прикрашали сукню драпування на животі і довгий "хвіст" з тканини спереду, що спадав аж до колін.

Образ Байкова доповнила фіолетовим пальтом з рукавами три чверті, картатими туфлями та своїм улюбленим клатчем. Аліна також розпустила волосся і зробила дуже насичений макіяж із темною помадою та тінями.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що раніше модель показала в соцмережі свого бойфренда, хоч і не називає його імені. Чоловік святкував день народження, тож Аліна опублікувала кілька романтичних знімків із ним.

Читайте також:

Розкішні образи української моделі Аліни Байкової (10 фото)