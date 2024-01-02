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У фіолетовій сукні та з яскравою помадою: Аліна Байкова показала ефектний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У фіолетовій сукні та з яскравою помадою: Аліна Байкова показала ефектний образ

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Зірка мала розкішний вигляд, а міні підкреслювало її стрункі ноги.

Українка Аліна Байкова – відома модель, світового рівня – живе та працює багато років у Нью-Йорку, тому часто показує знімки з цього міста. На своїй сторінці в Instagram Аліна нещодавно опублікувала ефектний образ у фіолетових тонах.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Її лук включав мінісукню з довгими рукавами з тканини, що переливалася. Прикрашали сукню драпування на животі і довгий "хвіст" з тканини спереду, що спадав аж до колін.

Образ Байкова доповнила фіолетовим пальтом з рукавами три чверті, картатими туфлями та своїм улюбленим клатчем. Аліна також розпустила волосся і зробила дуже насичений макіяж із темною помадою та тінями.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що раніше модель показала в соцмережі свого бойфренда, хоч і не називає його імені. Чоловік святкував день народження, тож Аліна опублікувала кілька романтичних знімків із ним.

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Дата публікації
Перегляди
452
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