У фіолетовій сукні з акцентом на пишному декольте: Крістіна Агілера на премії Latin Grammy Awards

У Лас-Вегасі відбулася 23-та щорічна церемонія премії Latin Grammy Awards. На червоній доріжці заходу з'явилася Крістіна Агілера, яка сяяла у розкішному аутфіті.

На артистці була фіолетова сукня по фігурі від бренду Zac Posen з об'ємними воланами на плечах. Але головний акцент у її образі був на пишному сексуальному декольте, від якого важко відвести погляд.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

Агілера зробила акуратне укладання, макіяж із лавандовими тінями на повіках і довгими віями. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на пальцях – діамантові каблучки. Довгий манікюр із ефектом "кошаче око" завершив лук знаменитості.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

До речі, Крістіна отримала премію за найкращий традиційний попвокальний альбом. Артистка піднялася на сцену отримати нагороду вже у іншому образі. На ній була чорна обтисла сукня з пишними рюшами ззаду і об'ємним коміром із органзи. Вбрання також мало спокусливе декольте. Манікюр Агілери також був вже іншим – чорно-білим, і сережки - золоті кільця.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Агілера відвідала захід Christina Aguilera X Fun Wine LA Pride Pop Up у Лос-Анджелесі. Там вона постала у чорних штанях, боді в сітку і футболці з написом Los Angeles Pride 2022.

Читайте також: