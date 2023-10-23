У фіолетовій сукні з драпуванням: Джессіка Честейн у розкішному вбранні відвідала кінофестиваль

Для своєї появи на заході вона вибрала вбрання яскравого відтінку та у улюбленому дизайні.

Американська акторка Джесіка Честейн відвідала Міжнародний кінофестиваль Морелії. На заході презентували фільм "Пам'ять", у якому вона зіграла разом із Пітером Сарсгаардом.

Джессіка Честейн із колегами / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Честейн з'явилася в елегантному фіолетовому вбранні від Модного дому Del Core, заснованого 2020 року Даніелем Дель Кором. Сукня була з колекції весна-літо 2024.

Вбрання мало глибоке декольте, бретельки та вирізи з боків. Також його прикрашало невелике драпування на спідниці та ліфі.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила лаконічним макіяжем та об'ємною зачіскою з легкими локонами.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Однак цей образ нагадав нам інше вбрання зірки, в якому вона минулого року відвідала церемонію Tony Awards. Перед камерами Джессіка з'явилася в дуже ніжній сукні від Модного дому Gucci. Вбрання було виконане з шовкового атласу рожево-лавандового відтінку, мало невеликий шлейф і оборки, бретельки сукні були опущені і відкривали плечі.

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