У фіолетовій сукні з драпуванням: Джессіка Честейн у розкішному вбранні відвідала кінофестиваль

Для своєї появи на заході вона вибрала вбрання яскравого відтінку та у улюбленому дизайні.
Американська акторка Джесіка Честейн відвідала Міжнародний кінофестиваль Морелії. На заході презентували фільм "Пам'ять", у якому вона зіграла разом із Пітером Сарсгаардом.
На червоній доріжці Честейн з'явилася в елегантному фіолетовому вбранні від Модного дому Del Core, заснованого 2020 року Даніелем Дель Кором. Сукня була з колекції весна-літо 2024.
Вбрання мало глибоке декольте, бретельки та вирізи з боків. Також його прикрашало невелике драпування на спідниці та ліфі.
Образ вона доповнила лаконічним макіяжем та об'ємною зачіскою з легкими локонами.
Однак цей образ нагадав нам інше вбрання зірки, в якому вона минулого року відвідала церемонію Tony Awards. Перед камерами Джессіка з'явилася в дуже ніжній сукні від Модного дому Gucci. Вбрання було виконане з шовкового атласу рожево-лавандового відтінку, мало невеликий шлейф і оборки, бретельки сукні були опущені і відкривали плечі.
Читайте також:
- У сукні шоколадного кольору: красива Джессіка Честейн на кінофестивалі у Швейцарії
- З вишивкою лелітками та "голим" ефектом: Джессіка Честейн на червоній доріжці
- У топі з голою спиною і з культовою сумкою на плечі: Джессіка Честейн сяяла на червоній доріжці