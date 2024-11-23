У фіолетовій сукні з лелітками: 79-річна акторка Гелен Міррен сяяла на вечірці відомого бренду

Акторка Гелен Міррен, якій цього року виповнилося 79 років, відвідала гламурний захід відомого бренду L'Oréal, що проводився у Каліфорнії.

На ній була розкішна довга сукня з рукавами, блискітками, бісером і лелітками, також вбрання було розшите невеликим камінням, яке сяяло у світлі. Носила Гелен його у поєднанні з великими сережками-краплями, креативною сумкою у колір сукні та сріблястим обідком на голові.

Макіяж Гелен візажисти зробили простим, але виразним.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

На червоній доріжці до Гелен приєдналися інші посли бренду: Кара Делевінь, Ель Феннінг, Енді Макдауелл та Ейджа Наомі Кінг. Вони були одягнені менш гламурно, але не менш стильно. Кара, наприклад, віддала перевагу смугастому костюму сірого кольору, тоді як її колеги вибрали сукні.

Кара Делевінь, Гелен Міррен, Ель Феннінг, Енді Макдавелл та Ейджа Наомі Кінг / Фото: Getty Images

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