У фіолетовій сукні з лелітками: 79-річна акторка Гелен Міррен сяяла на вечірці відомого бренду

Лауреатка премії "Оскар" є пані-послом бренду L'Oreal від 2014 року.
Акторка Гелен Міррен, якій цього року виповнилося 79 років, відвідала гламурний захід відомого бренду L'Oréal, що проводився у Каліфорнії.
На ній була розкішна довга сукня з рукавами, блискітками, бісером і лелітками, також вбрання було розшите невеликим камінням, яке сяяло у світлі. Носила Гелен його у поєднанні з великими сережками-краплями, креативною сумкою у колір сукні та сріблястим обідком на голові.
Макіяж Гелен візажисти зробили простим, але виразним.
На червоній доріжці до Гелен приєдналися інші посли бренду: Кара Делевінь, Ель Феннінг, Енді Макдауелл та Ейджа Наомі Кінг. Вони були одягнені менш гламурно, але не менш стильно. Кара, наприклад, віддала перевагу смугастому костюму сірого кольору, тоді як її колеги вибрали сукні.
Читайте також:
- Вау, яка: 79-річна Гелен Міррен в елегантній сукні та на високих підборах продемонструвала струнку фігуру
- У обтислій сукні з лелітками: струнка Гелен Міррен захопила ефектним луком на івенті
- З яскравим макіяжем та у сукні з V-подібним вирізом: 78-річна Гелен Міррен у розкішному образі сяяла на вечірці