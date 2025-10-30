У фіолетовій сукні з накидкою: Селена Гомес у ніжному міні з'явилася на благодійному вечорі

Селена Гомес / © Associated Press

На благодійному заході Rare Impact Fund Benefit у Лос-Анджелесі Селена Гомес зуміла по-особливому зачарувати публіку. Співачка й акторка прибула на третій щорічний благодійний вечір у мініатюрному вбранні.

Її лаконічна сукня ідеально підкреслювала фігуру, адже напередодні свого весілля з Бенні Бланко дівчина досить сильно схудла. Але найбільше всіх вразив її колір, адже сукня була насиченого фіолетового відтінку, який мав розкішний, жіночний і гламурний вигляд.

Селена Гомес / © Associated Press

Доповнив це красиве і лаконічне вбрання шарф-накидка такого ж відтінку, і він надавав образу додаткової елегантності. Також Гомес одягла з сукнею туфлі з квадратним мисом, які були такого ж кольору, а в її вухах сяяли сережки з діамантами.

Також нещодавно знаменита красуня з’явилася на публіці з чоловіком. Пара разом відвідала галавечір Музею Американської кіноакадемії. Вони позували для фото обійнявшись і були дуже щасливими. Гомес одягла довгу чорну оксамитову сукню від Armani Privé і прикраси від De Beers.

Селена Гомес і Бенні Бланко / © Associated Press