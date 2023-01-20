У фіолетовій сукні з рюшею: неймовірно красива Аліна Байкова на прем'єрі фільму

Дівчина обрала яскравий та елегантний образ, який доповнила макіяжем.

Українська супермодель Аліна Байкова відвідала показ фільму "Рейс" у Нью-Йорку, показ якого відбувся в театрі AMC Lincoln Square.

На заході зірка продемонструвала приголомшливе вбрання від бренду Alberta Ferretti — синьо-фіолетову максісукню з плісуванням та блискучим відливом. Вбрання мало оригінальний дизайн, адже його прикрашали дві великі рюші, які створювали ілюзію болеро.

Доповнила лук дівчина клатчем у колір образу та туфлями від українського бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також дуже цікавим був макіяж моделі, оскільки блакитні очі вона підкреслила золотистими тінями, а на губи нанесла яскраво-фіолетову помаду. Фінальними штрихами образу стали діамантові сережки-пусети та зачіска у вигляді високої косички.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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