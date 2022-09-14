У фіолетово-жовтому луку та в чоботях: ефектна Гайді Клум під прицілом папараці

Для виходу вона обрала дуже незвичайний образ, адже поєднала сукню від спортивного бренду з люксом.

Німецька супермодель потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли йшла на роботу – знімання розважального шоу "В Америці є таланти", де є однією із членів журі.

Гайді була одягнена в досить незвичайний образ, адже обрала сукню-майку нижче за коліна від бренду PUMA. Сукня також мала червоні смужки, тому модель підібрала до образу червоні аксесуари — сумку з короткою ручкою від Dolce & Gabbana і чоботи на шпильках.

Доповнили цей лук сонцезахисні окуляри, макіяж та довгий манікюр.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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