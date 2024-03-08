У фіолетовому боді з голою спиною: Рейчел Макадамс відвідала фотосесію у Нью-Йорку

Номінантка на "Оскар" завітала на захід, який ознаменував її бродвейський дебют.

Акторка Рейчел Макадамс відома багатьом кіноманам насамперед по мелодрамі "Щоденник пам'яті" відвідала фотосесію, яка проводилася на честь бродвейської п'єси "Мері Джейн" Мангеттенського театрального клубу у Нью-Йорку. У цій п'єсі, поставленій за сценарієм фіналістки Пулітцерівської премії Емі Герцог, Макадамс зіграла головну роль, яка стала для неї дебютною на Бродвеї.

Рейчел Макадамс / Фото: Getty Images

На заході вона з'явилася в лаконічному та стильному луку, оскільки поєднала фіолетову боді-водолазку з класичними чорними штанями та туфлями.

У боді Рейчел були довгі рукави та повністю відкрита спина, а на штанах атласні лампаси. Також образ вона доповнила зачіскою з легкими кучерями та кількома золотими прикрасами.

Рейчел Макадамс / Фото: Getty Images

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