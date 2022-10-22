У фіолетовому комбінезоні: італійська акторка Моніка Беллуччі на церемонії вручення премії Люм'єр

Образ знаменитості був лаконичним та елегантним.
Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі стала однією з гостей щорічного французького кінофестивалю імені Братів Люм'єр. Для заходу знаменитість обрала елегантний однотонний фіолетовий комбінезон, оздоблений декількома складками у черхній частині, з ефектом затину.
Образ Беллуччі доповнила чорним клатчем, підборами, досить лаконічними макіяжем та укладанням.
Лауреатом премії цього року став кінорежисер Тім Бертон, а вручила йому цю нагороду якраз Беллуччі.
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