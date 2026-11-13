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- Шоу-бізнес
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У фіолетовому костюмі та зі стильною зачіскою: 60-річна сестра Майкла Джексона продемонструвала ефектний лук
Джанет Джексон прийшла на музичну премію у яскравому монохромному образі із незвичайним жакетом і широкими штанями.
Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала церемонію вручення музичної премії Latin Grammy Awards, яка відбулася на арені MGM Grand Garden у Лас-Вегасі.
60-річна зірка з’явилася на червоній доріжці в ефектному образі від бренду Luar. На ній був стильний костюм насиченого фіолетового кольору, який складався з приталеного жакета з високою горловиною, акцентними гострими плечима та асиметричним загостреним низом і штанів-палацо із защипами на талії.
У Джанет було пишне укладання у стилі 80-х із недбалими хвилями, начосом і довгим чубчиком, який частково закривав одне око. У неї був вечірній макіяж з чорним олівцем на очах і коричневою блискучою помадою на губах, а також манікюр баклажанового відтінку.
Вуха зірка прикрасила масивними сріблястими сережками незвичайної форми, а на руках були срібні каблучки.
Нагадаємо, Джанет Джексон у пишній червоній сукні сяяла на балі у Лондоні.