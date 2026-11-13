У фіолетовому костюмі та зі стильною зачіскою: 60-річна сестра Майкла Джексона продемонструвала ефектний лук

Джанет Джексон / © Associated Press

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Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала церемонію вручення музичної премії Latin Grammy Awards, яка відбулася на арені MGM Grand Garden у Лас-Вегасі.

60-річна зірка з’явилася на червоній доріжці в ефектному образі від бренду Luar. На ній був стильний костюм насиченого фіолетового кольору, який складався з приталеного жакета з високою горловиною, акцентними гострими плечима та асиметричним загостреним низом і штанів-палацо із защипами на талії.

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Джанет Джексон / © Associated Press

У Джанет було пишне укладання у стилі 80-х із недбалими хвилями, начосом і довгим чубчиком, який частково закривав одне око. У неї був вечірній макіяж з чорним олівцем на очах і коричневою блискучою помадою на губах, а також манікюр баклажанового відтінку.

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Джанет Джексон / © Associated Press

Вуха зірка прикрасила масивними сріблястими сережками незвичайної форми, а на руках були срібні каблучки.

Джанет Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, Джанет Джексон у пишній червоній сукні сяяла на балі у Лондоні.

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