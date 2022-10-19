У фіолетовому костюмі Dolce & Gabbana: Двейн Джонсон у піджаку на голе тіло прийшов на прем'єру фільму

У прокат вийшов фільм "Чорний Адам", який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Стрічка є спінофом картини "Шазам!"

У Лондоні відбулася прем'єра супергеройського фільму "Чорний Адам" режисера Жауме Колєт-Серри.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці з'явився Двейн Джонсон, який виконав головну роль у фільмі. Актор постав у стильному луку. На ньому був атласний костюм від Dolce & Gabbana, піджак якого він одягнув на оголене тіло, виблискуючи татуюванням на грудях.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Двейн доповнив чорними лакованими туфлями, срібним ланцюжком на шиї та годинником і перснем на руках.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон пофотографувався також і зі своїми колегами зі знімального майданчика: Елдісом Годжем, Ноєм Сентінео, Сарою Шагі, Пірсом Броснаном, Квінтесою Свінделл, Бо Флінном та іншими.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Про фільм:

Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.

Фільм на українських екранах з'явиться вже завтра, 20 жовтня.

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