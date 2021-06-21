У фіолетовому костюмі і мокасинах зі стразами: Павло Зібров святкує день народження

Народний артист України у святковий день продемонстрував стильний лук.

Сьогодні, 2 червня, Павло Зібров святкує свій день народження. Йому виповнилося 63 роки. З цієї нагоди співак опублікував фото, на якому він постав в ефектному образі.

Павло Миколайович позував у фіолетовому стильному костюмі, білій сорочці та чорних замшевих мокасинах зі стразами. Він сидить на оксамитовому дивані, тримає у руці книжку та радісно усміхається.

Павло Зібров / Instagram Павла Зіброва

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"Хай лунають тости-тости-тости, Хай танцюють гості-гості-гості", - підписав Зібров світлину рядками із своєї пісні, додавши хештег #мійсвятковийдень.

У коментарях артиста привітали його колеги по сцені: Катерина Бужинська: "Здійснення мрій, здоров‘я, кохання, нових хітів", Олександр Пономарьов: "Вітаю, Павле!", Віталій Козловський: "З Днем народження! Життя прекрасне! Кайфуйте!!!"

Павло Миколайович також показав, як його привітали дружина Марина Зіброва та донька Діана. Вони подарували йому торт зі свічкою, повітряні кульки та його картонну копію з гітарою, вусами і написом Zibrov.

Щиро вітаємо Павла Миколайовича з Днем народження і зичимо йому козацького здоров'я та нестримного натхнення.

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