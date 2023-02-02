У фіолетовому костюмі і на підборах: 85-річна Джейн Фонда сяяла на прем'єрі фільму

У Лос-Анджелесі відбувся прем'єрний показ комедії режисера Кайлі Марвіна - "80 для Бреді". На заході побувала неперевершена Джейн Фонда, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами акторка з'явилася у яскравому діловому образі. На ній був фіолетовий костюм, який складався із жакета і прямих широких штанів зі стрілками, і фіолетова сорочка.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила туфлями на підборах кольору металік, гарним укладанням і насичений вечірнім макіяжем. Вона обрала золоті прикраси – у вухах були овальні сережки, на шиї - великий ланцюжок, на руках – масивна каблучка, браслет і годинник.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Фонда мала прекрасний вигляд. Навіть і не скажеш, що їй - 85 років.

На прем'єрі були також колеги Джейн по стрічці - Рита Морено, Саллі Філд, Лілі Томлін і Томом Бреді, з якими вона фотографувалася.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда з колегами / Фото: Associated Press

Про фільм:

"80 для Бреді" розповідає історію чотирьох найкращих подруг, які вирушають у подорож, щоб побачити гру свого кумира - Тома Бреді на Суперкубку 2017 року. Фільм створений за мотивами реальної історії чотирьох друзів, які бачили, як Том Бреді виграв Суперкубок LI проти Атланта Фелконс. У картині Бреді зіграв самого себе. Він також є продюсером фільму.

Нагадаємо, на прем'єрі "80 для Бреді" актор Біллі Портер викликав фурор своїм образом. Він з'явився у стильному костюмі від бренду Puma, білій футболці і карамельному пальті. Свій лук Біллі доповнив великим чудернацьким капелюхом Puma x Palomo з монограмою. Очі зірка підкреслив довгими накладними золотистими віями.

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