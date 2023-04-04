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У фіолетовому костюмі та з сумкою Valentino: зірка "Емілі в Парижі" під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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188
Час на прочитання
1 хв
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У фіолетовому костюмі та з сумкою Valentino: зірка "Емілі в Парижі" під прицілом папараці

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Дівчина обрала гламурний та дуже яскравий образ.

30-річну акторку Ешлі Парк сфотографували у Нью-Йорку, коли вона прямувала на захід присвячений новому співробітництву корейського косметичного бренду Sulwhasoo та Метрополітен-музею. Тепер бренд і музей працюватимуть у сфері збереження та переосмислення культурної спадщини та мистецтва. Дівчина була серед гостей заходу.

Ешлі Парк / © Associated Press
Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Для появи на публіці Ешлі обрала яскраве вбрання від бренду Christian Siriano, яке включало штани-кльош зі стрілками і корсетний топ. У верхньоъ частини вбрання були відкриті плечі, які оздоблювали об'ємні рюші.

Образ акторка доповнила яскравою сумкою від бренду Valentino, безліччю прикрас та туфлями на високій платформі. Волосся Ешлі було зібрано у високу зачіску, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий макіяж.

Ешлі Парк / © Associated Press
Ешлі Парк / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
188
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