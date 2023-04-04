У фіолетовому міні: Енн Гетевей сяяла на відкритті готелю в Токіо

Голлівудська акторка та глобальний посол Bvlgari з'явилася на церемонії відкриття у компанії генерального директора Bvlgari Group Жан-Крістофа Бабена.

На публіку знаменитість вийшла в короткій фіолетовій сукні, до якої підібрала колготи і лаковані туфлі на платформі і підборах і з застібкою навколо щиколотки. На шиї у Гетевей виблискувало кольє з ніжно-рожевим камінням, а на пальці була така сама каблучка з каменем. Акторка зробила дуже легкий макіяж, лише трохи підкресливши очі та губи. А темне густе волосся розпустила і розчесала за проділом.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Останнім часом Енн Гетевей часто носить мініатюрні сукні. У міні з крокодилячої шкіри ми бачили її на показі бренду Versace осінь-зима 2023-2024, що відбувся у Західному Голлівуді. Тоді до образу зірка також підібрала взуття на платформі та підборах.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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