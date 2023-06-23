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У фіолетовій мінісукні: Кайлі Міноуг продемонструвала ефектний образ у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У фіолетовій мінісукні: Кайлі Міноуг продемонструвала ефектний образ у Нью-Йорку

Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

55-річна зірка виглядала розкішно та стильно.

Австралійська суперзірка Кайлі Міноуг продемонструвала свою розкішну фігуру у сміливому та яскравому образі — фіолетовій мінісукні від бренду Alexis Mabille. Вбрання примітне своїм незвичайним фасоном, адже попри довжину, у нього були довгі асиметричні рукави прикрашені сріблястими бусинами. Також спереду сукню прикрашало невелике драпування на декольте.

Вбрання співачка доповнила чорними шкіряними ботфортами з гострим мисом та підборами, які за висотою доходили до її мінісукні. Манікюр у неї був теж зроблений чорним лаком, а завершували лук укладання та лаконічний макіяж.

У цьому гламурному образі співачка відвідала програму The Today Show, знімання якої проходили у Нью-Йорку.

Кайлі Міноуг / © Getty Images
Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
758
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