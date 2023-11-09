У фіолетовій мінісукні: зірка "Американського пирога" налякала худорлявістю у свій день народження

8 листопада акторка відсвяткувала 48 день народження.
Акторка Тара Рід, яка прославилася наприкінці 90-х років завдяки молодіжній комедії "Американський пиріг", потрапила під приціл папараці в Каліфорнії. Жінка у супроводі друзів ішла до ресторану святкувати свій день народження.
На Тарі була фіолетова мінісукня-кольчуга з бретелькою-галтером і драпуванням. Своє вбрання вона доповнила фіолетовими тінями на обличчі та бежевими туфлями на дуже високій платформі.
Сміливе вбрання демонструвало і підкреслювало худорлявість жінки через яку її часто приписують булімію та анорексію. Попри подібну реакцію громадськості до своєї худорлявості Тара заперечує, що має подібні проблеми зі здоров'ям.
На сторінці в Instagram акторка подякувала шанувальникам за привітання з днем народження. Відео вона записала у цій же сукні.
"Найкращий день народження, присвячений життю та закінченню страйку SAG. Життя хороше, і ми всі повертаємося до роботи", — написала вона під відео мавши на увазі історичний страйк, який тривав багато місяців у США.
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