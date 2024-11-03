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У фісташковій сукні з бісером і пір'ям: Кая Гербер у чарівному образі сяяла перед фотографами

У фісташковій сукні з бісером і пір'ям: Кая Гербер у чарівному образі сяяла перед фотографами

Кая Гербер / Фото: Associated Press

23-річна модель у гарному вбранні Gucci вийшла у світ.

У Музеї мистецтв округу Лос-Анджелесі відбувся галавечір LACMA Art+Film, на яку завітало чимало зіркових красунь. Серед них була і Кая Гербер, яка зачарувала своїм луком.

Модель позувала перед фотографами у сукні максі фісташкового кольору на тонких бретельках від бренду Gucci, у якій мала стрункий вигляд. Вбрання було розшите бісером, який виблискував від софітів фотокамер, і пір'ям в тон на подолі.

Кая Гербер / © Associated Press
Кая Гербер / Фото: Associated Press

Гербер уклала волосся хвилями, зробила макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою, а також нюдовий манікюр.

Кая Гербер / © Associated Press
Кая Гербер / Фото: Associated Press
Кая Гербер / © Associated Press
Кая Гербер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Гербер на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі прийшла у вишуканій вінтажній чорній сукні максі із кутюрної колекції осінь-зима 1997 року бренду Givenchy.

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