У фісташковому топі і спідниці із запахом: стильна Керрі Вашингтон на прем'єрі фільму

45-річна акторка і політична активістка поєднала у своєму аутфіті спортивний топ і елегантну спідницю.

Керрі Вашингтон відвідала прем'єру стрічки "Школа добра і зла", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Там акторка постала у стильному образі від Ralph Lauren. На ній був трикотажний укорочений топ-поло фісташкового кольору, який оголював її плаский живіт і підкреслював струнку фігуру. Верх вона скомбінувала із довгою салатово-перламутровою спідницею із запахом і шлейфом, яка дозволила їй продемонструвати стрункі ноги через розріз.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Аутфіт Вашингтон доповнила мідно-коричневими атласними босоніжками на високій платформі і підборах. У вухах у неї були елегантні довгі сережки.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Коротка зачіска каре і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді завершив лук Керрі.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка почувалася дуже впевнено. Вона залюбки позувала фотографам у різних ракурсах.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

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