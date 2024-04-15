У флористичній сукні від Chanel: зірка Marvel Брі Ларсон у жіночному аутфіті з'явилася на премії

Брі Ларсон, відома шанувальникам фільмів Marvel за роллю Капітана Марвел, відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize ("Прорив"), яка відбулася у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у флористичній бірюзово-білій сукні максі з чорною облямівкою з кутюрної колекції Fall 2022 бренду Chanel. Вбрання мало американську пройму і накладні кишені в тон, які зливалися з сукнею, прикрашені різнокольоровими брошками. Брі мала стрункий і жіночний вигляд.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Образ Ларсон доповнила світло-блакитними босоніжками. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду одне пасмо, і зробила макіяж у натуральних відтінках. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – каблучки з квітами. Блідо-рожевий манікюр завершив лук Брі.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Брі Ларсон на премії Гільдії кіноакторів у Лос-Анджелесі сяяла у ніжно-рожевому аутфіті, який складалася з кроптопу з довгими рукавами та вузлом, а також довгої спідниці незвичайного дизайну.

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