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- Шоу-бізнес
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У флористичній сукні з глибоким вирізом: Джессіка Альба в милому образі з’явилася на Вімблдоні
44-річна акторка зачарувала гарним луком.
Джессіка Альба відвідала захід, який відбувся у межах Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Акторка з’явилася у ніжному жіночному аутфіті. На ній була біла сукня з блакитним флористичним принтом, глибоким V-подібним вирізом, короткими рукавами і білими ґудзиками.
Альба зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були великі сережки-кільця, а на руках — браслети й каблучка.
Свій лук акторка завершила білою сумкою з квітковими аплікаціями.
Нагадаємо, Джессіка Альба показала фото в купальнику з леопардовим принтом.