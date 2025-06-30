ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
1 хв

У флористичній сукні з глибоким вирізом: Джессіка Альба в милому образі з’явилася на Вімблдоні

44-річна акторка зачарувала гарним луком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба відвідала захід, який відбувся у межах Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Акторка з’явилася у ніжному жіночному аутфіті. На ній була біла сукня з блакитним флористичним принтом, глибоким V-подібним вирізом, короткими рукавами і білими ґудзиками.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Альба зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були великі сережки-кільця, а на руках — браслети й каблучка.

Свій лук акторка завершила білою сумкою з квітковими аплікаціями.

Нагадаємо, Джессіка Альба показала фото в купальнику з леопардовим принтом.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie