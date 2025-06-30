У флористичній сукні з глибоким вирізом: Джессіка Альба в милому образі з’явилася на Вімблдоні

Джессіка Альба / © Getty Images

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Джессіка Альба відвідала захід, який відбувся у межах Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Акторка з’явилася у ніжному жіночному аутфіті. На ній була біла сукня з блакитним флористичним принтом, глибоким V-подібним вирізом, короткими рукавами і білими ґудзиками.

Джессіка Альба / © Getty Images

Альба зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були великі сережки-кільця, а на руках — браслети й каблучка.

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Свій лук акторка завершила білою сумкою з квітковими аплікаціями.

Нагадаємо, Джессіка Альба показала фото в купальнику з леопардовим принтом.